Il più giovane malato di Alzheimer al mondo ha soli 19 anni

Quella di Alzheimer è una delle malattie più terribili di tutte, dove i ricordi di chi ne soffre vengono lentamente strappati e mai più ritornati. La condizione colpisce soprattutto gli anziani, ma ci sono anche delle eccezioni: come un uomo cinese di 19 anni diventato il paziente più giovane al mondo a cui è stata diagnosticata la malattia.

Il caso è stato discusso nel Journal of Alzheimer's Disease e parla del soggetto che ha avuto perdita di memoria e problemi di concentrazione a scuola per un periodo di due anni. Dopo una visita, i medici hanno concluso che la diagnosi iniziale si adattava ai criteri diagnostici per la malattia di Alzheimer.

“Non riusciva a ricordare gli eventi di un solo giorno prima o i luoghi dei suoi effetti personali. Aveva anche difficoltà a leggere e reagire. […] Non riusciva a ricordare se avesse mangiato o no […] Non riuscì a completare la sua istruzione e dovette ritirarsi dalla scuola superiore, anche se aveva avuto un rendimento scolastico superiore alla media prima di iniziare a sperimentare un significativo declino cognitivo due anni prima", afferma il report.

Nei pazienti più giovani, ovvero con sintomi che iniziano prima dei 30 anni (gli under 65 rappresentano circa il 5-10% dei casi), la colpa è quasi sempre di una mutazione genetica ereditaria. Tuttavia nessun altro nella famiglia del ragazzo ha mai avuto una malattia simile e un sequenziamento dell'intero genoma ha confermato che non c'erano prove di alcuna mutazione genetica.

I test, però, parlano chiari e hanno mostrato una memoria significativamente compromessa. Un'altra cosa che i medici non hanno trovato sono state le caratteristiche placche di proteina beta-amiloide e grovigli di proteina tau (segni distintivi della malattia di Alzheimer nel cervello). Gli autori scrivono che il paziente dovrà essere seguito per capire la progressione della malattia a lungo termine, ma gli altri risultati di tutti i test hanno portato il team a una diagnosi di probabile malattia di Alzheimer.

"Esplorare i misteri dei giovani con il morbo di Alzheimer potrebbe diventare una delle questioni scientifiche più impegnative del futuro", affermano infine gli autori dello studio.