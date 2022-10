Un giovane Mark Zuckerberg anticipò Spotify e disse 'no' a Microsoft

In seguito all'approfondimento relativo all'andamento scolastico di Mark Zuckerberg, è giunto nuovamente il momento di soffermarci su una curiosità riguardante il creatore di Facebook e attuale CEO di Meta. Infatti, nel passato di Zuckerberg c'è un importante e poco conosciuto "no" rifilato a Microsoft.

Al giorno d'oggi, soprattutto dopo l'annuncio della partnership tra Meta e Microsoft per gli sforzi relativi al Metaverso, il creatore di Facebook sembra tutto sommato andare d'accordo con l'azienda di Redmond. D'altronde, gli screzi principali hanno quasi sempre riguardato Apple. In ogni caso, sembra che in passato Zuckerberg sia quantomeno riuscito a resistere al fascino di Microsoft.

Infatti, come riportato dal Business Insider, mentre l'attuale CEO di Meta frequentava la scuola secondaria privata Phillips Exeter Academy nel New Hampshire (Stati Uniti d'America), realizzò una delle prime piattaforme musicali. Si trattava del progetto Synapse Media Player, che per certi versi "anticipava" quanto si sarebbe visto in futuro con piattaforme come Spotify.

In che senso? Come si apprende da GeeKhmer, il programma sfruttava il machine learning per comprendere le abitudini di ascolto dell'utente e consigliava a quest'ultimo musica in base ai suoi gusti. Un'idea innovativa per i primi anni 2000, che venne infatti valutata positivamente da PCMag e Slashdot (come riportato anche da GeekNaut).

Dalle fonti si apprende inoltre che sia Microsoft che AOL erano interessate all'idea, ma Zuckerberg ebbe il coraggio di dire "no" a ogni proposta di acquisizione o lavoro. All'epoca era ancora un ragazzino e non sapeva che in futuro sarebbe diventato il CEO di Meta, ma questo poco conosciuto episodio ci dice molto in merito a quanto sia radicata la mentalità da imprenditore di Zuckerberg.