Giove potrebbe avere circa 600 lune irregolari intorno a sé

Recentemente Saturno ha "strappato" il titolo a Giove di pianeta con il maggior numero di satelliti orbitanti. Negli ultimi anni, sono state trovate ben 79 lune ufficiali intorno al Gigante Gassoso del nostro sistema e, secondo un nuovo studio, potrebbero esserci 600 piccole lune irregolari in orbita attorno a Giove.

Identificare un numero così grande di satelliti - specialmente così piccoli - è attualmente infattibile. Per questo motivo il team ha analizzato i dati del 2010 dal Canada–France–Hawaii Telescope. I ricercatori hanno scandagliato una piccola area del cielo in quei dati e hanno trovato quattro dozzine di piccole lune irregolari. Sulla base di ciò, hanno estrapolato il numero di lune che dovrebbero orbitare attorno a Giove: 600.

Nel nostro Sistema Solare interno è possibile trovare principalmente due tipi di lune: regolari e irregolari. Le prime si formano per accumulo di materiale in un disco, allo stesso modo dei pianeti, le irregolari sono, invece, oggetti catturati dalla gravità del pianeta.

Il team di astronomi ha trovato 52 oggetti nelle loro immagini che hanno identificato come lune irregolari. Gli oggetti avevano magnitudini fino a 25.7 con un diametro di circa 800 metri. Di questi 52, sette dei più luminosi erano già conosciuti come lune irregolari. Le altre 45, invece, sono molto probabilmente lune retrograde, il che significa che orbitano in modo opposto alla direzione di rotazione di Giove.

Queste 600 lune non sono ancora scoperte confermate, poiché si devono identificare mediante l'utilizzo dei grandi telescopi terrestri. Considerando le piccole dimensioni e il tempo impiegato da ciascuna luna per completare un'orbita, si tratta di un compito enorme. Attualmente, infatti, non c'è alcun piano per confermare questi risultati. "Sarebbe bello confermarli", afferma l'autore principale dello studio Edward Ashton, "ma non c'è modo di rintracciarli senza ricominciare da capo".