Giove potrebbe essere la causa dell'inabitabilità di Venere e del suo terribile clima

Una nuova ricerca ha ipotizzato che la pesantissima gravità di Giove potrebbe aver spostato Venere fino a portarlo fuori l'orbita che avrebbe potuto sostenere la vita sul pianeta, uccidendo così gran parte o tutti gli organismi che, ipoteticamente, vivevano lì.

Secondo la nuova ricerca, dopo l'incredibile scoperta su Venere, l'enorme influenza gravitazionale di Giove, la cui massa è 2.5 volte quella di tutti gli altri pianeti del nostro sistema solare messi assieme, potrebbe aver mandato Venere fuori l'orbita che avrebbe permesso la vita. Il pianeta, adesso, è certamente invivibile, con temperature che giornalmente raggiungono i 400 gradi Celsius e piogge acide che colpiscono il corpo celeste, ma non è sempre stato così.

"Una delle cose più interessanti di Venere è che la sua orbita è quasi perfettamente circolare - ha spiegato l'astrobiologo Stephen Kane dell'Università della California, autore dell'articolo pubblicato su The Planetary Science Journal - così mi sono chiesto, è sempre stato così e se così non fosse, quali sono le implicazioni?"

Il team ha creato delle simulazioni in cui Venere aveva un'orbita più ovale che circolare, questo considerando la presenza di Giove, e per l'appunto il pianeta si presentava molto più abitabile, altre ricerche simili hanno prodotto una conclusione simile. Secondo gli esperti, il pianeta gassoso potrebbe aver migrato prima verso e poi lontano dal sole, corrompendo - grazie alla sua massa - le orbite degli altri pianeti.



"Venere, a causa della migrazione di Giove, potrebbe aver subito cambiamenti climatici drammatici, prima riscaldandosi e poi raffreddandosi, perdendo così l'acqua della sua atmosfera" spiega Kane. Nella ricerca il team sostiene che queste variazioni per Venere, ancora giovane in termini cosmologici, possano aver accelerato l'evoluzione atmosferica verso l'inevitabile collasso causandone l'inabitabilità.