Giove potrebbe 'nascondere' asteroidi potenzialmente pericolosi per la Terra

Intorno a Giove orbitano diversi gruppi di comete e asteroidi. Questi sassi spaziali potrebbero rappresentare un problema per il nostro pianeta, secondo la conclusione di uno studio pubblicato sul Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Alcune di queste rocce, così come i suoi settantanove satelliti, sono legate gravitazionalmente al pianeta. Altre seguono invece un'orbita simile a quella di Giove stesso, circondando il Sole. Secondo l'autore del paper, Kenta Oshima, ricercatore presso l'Osservatorio astronomico nazionale del Giappone, uno spostamento dell'orbita di questi oggetti potrebbe rappresentare una brutta notizia per la Terra e per i suoi abitanti.

Nascosti dall'ombra di Giove, molti di questi oggetti sono difficili da vedere dalla Terra. In caso di avvicinamenti i telescopi del nostro pianeta dovrebbero riuscire a vedere gli oggetti senza problemi certo, ma secondo Oshima dobbiamo iniziare fin da subito a tenerli d'occhio.

Lo scienziato ha anche identificato un potenziale "candidato" nascosto dall'ombra di Giove: 2004 AE9, che orbita intorno al gigante gassoso a 1.5 unità astronomiche (la distanza che vige tra il nostro pianeta e il Sole). Occasionalmente l'asteroide sfiora Marte durante le sue orbite, e questi sorvoli hanno cambiato la direzione dell'oggetto nel tempo (ma non rappresenta lo stesso alcun pericolo per la Terra).

Nei prossimi anni comunque, grazie ai futuri telescopi per l'osservazione degli asteroidi e ai programmi spaziali per dirottarli, le possibilità di uno scontro saranno ridotte al minimo.