Su Giove ci sono le onde! Incredibile scoperta di un team italiano

Uno studio dimostra come sulla superficie del pianeta Giove si generino delle oscillazioni molto particolari, decisamente simili alle nostre onde marine.

Un team di ricercatori del Dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale della Sapienza di Roma, ha evidenziato che gli strumenti altamente sensibili della sonda spaziale in orbita intorno al pianeta, consentono di misurare delle onde di ampiezza compresa tra i 15 e gli 80 metri sulla superficie.

È stata proprio grazie alle rilevazioni della sonda Juno in orbita attorno a Giove dal 5 luglio 2016, che è stato possibile effettuare questa importante scoperta. Sarebbero inoltre proprio questi spostamenti di masse gassose a generare a loro volta piccole variazioni della gravità del pianeta.

Bisogna sottolineare che la missione della sonda Juno che ha registrato anche alcuni suoni di Ganimede, una delle lune del pianeta, ha consentito di rilevare molte altre informazioni. Sappiamo ad esempio che già da solo presenta una massa due volte e mezzo maggiore rispetto a quella di tutti gli altri pianeti messi insieme e che è composto principalmente da idrogeno ed elio.

Il dott. Daniele Durante, autore dello studio, afferma che i vari dati mostrano anche un pianeta in costante movimento in particolare al suo interno. Gli strati più profondi infatti, oscillano per 15-80 metri circa ogni 15 minuti in modo molto simile alle maree terrestri. Ulteriori studi su tali movimenti "sismici", porterà dunque a conoscere sempre meglio l'interno del "gigante".

Sembra inoltre esserci un ulteriore curiosità sul pianeta più grande del nostro Sistema Solare. Perché Saturno ha gli anelli e Giove no? Gli esperti hanno risposto a questa particolare domanda, con la teoria al momento più accreditata e verosimile.