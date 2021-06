Su Giove e Saturno potrebbero piovere idrogeno ed elio

Anche all'interno degli altri mondi del Sistema Solare potrebbe esistere la pioggia... sicuramente con un aspetto e una composizione differebte da quella che conosciamo qui sulla Terra. Ad esempio su Nettuno potrebbero piovere diamanti, mentre su Giove e Saturno potrebbe piovere principalmente idrogeno ed elio.

Fino a poco tempo fa non è stato possibile ottenere le condizioni sperimentali necessarie per convalidare questa ipotesi... fino ad oggi. Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature ha mostrato prove sperimentali a sostegno di questa teoria, mostrando che la pioggia di elio è possibile in una gamma di condizioni di pressione e temperatura all'interno di questi pianeti.

"Abbiamo scoperto che la pioggia di elio è reale e può verificarsi sia su Giove che su Saturno", dichiarato Marius Millot, fisico del Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) e coautore dello studio. Il team per riuscire nell'impresa ha utilizzato celle a incudine di diamante per comprimere una miscela di idrogeno ed elio a 4 gigapascal (40.000 volte l'atmosfera terrestre).

Successivamente gli scienziati hanno utilizzato 12 raggi laser per lanciare forti onde d'urto e comprimere ulteriormente il campione a pressioni finali di 60-180 GPa, così da riscaldarlo a diverse migliaia di gradi. Grazie ai risultati dell'esperimento, quindi, gli esperti ipotizzano che sui pianeti gassosi del nostro Sistema Solare, Giove e Saturno, potrebbe piovere idrogeno ed elio.

Sicuramente in futuro saranno condotti altri, numerosi, studi.