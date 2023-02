Giove ha ufficialmente ottenuto 12 nuove lune e batte Saturno

Una competizione che si fa sempre più serrata: qualche anno fa Saturno è diventato - oltre che il signore degli anelli - anche il "signore dei satelliti", poiché uno studio ne aveva trovati di nuovi. Ora la situazione si è capovolta: una nuova ricerca ha portato alla luce ben 12 altri satelliti intorno a Giove.

Il gigante gassoso più grande del nostro Sistema Solare adesso ha ben 92 lune orbitanti, superando l'impressionante numero di 83 corpi di Saturno. In realtà la verità è un'altra: entrambi i corpi celesti potrebbero avere molti più oggetti orbitanti, ma individuarli non è semplice per diversi motivi.

Conscio di tutti questi impedimenti, come la mancanza di un telescopio abbastanza potente, una mancanza di luce e le orbite irregolari, il dottor Scott Sheppard ha trascorso gli ultimi due anni a seguire le orbite delle 12 nuove lune, che sono state ora pubblicate ufficialmente dal Minor Planet Center (MPC).

Nove pezzi di roccia trovati girano intorno al pianeta in senso retrogrado, ovvero nella direzione opposta rispetto alle lune interne e impiegano almeno 550 giorni per completarla. Le altre due si trovano nel gruppo di satelliti Himalia, che orbita attorno a Giove a una distanza compresa tra 11 e 12 milioni di chilometri, mentre l'ultimo appartiene al gruppo Carpo, situato a circa 17 milioni di chilometri dal gigante gassoso.

Insomma, il colosso del nostro Sistema ha di nuovo lo scettro, ma potrebbe non passare molto tempo prima di essere nuovamente superato.