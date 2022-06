Giovedì Elon Musk 'entra' in Twitter: parlerà ai dipendenti in una riunione

Giovedì prossimo ci sarà l’ingresso “ufficiale” di Elon Musk in Twitter. L’amministratore delegato di SpaceX e Tesla, infatti, prenderà parte ad una call da remoto con i dipendenti del social network, nel corso del quale risponderà alle domande di tutti.

La sua presenza è stata annunciata nella giornata di ieri dall’attuale CEO di Twitter, Parag Agrawal. I lavoratori Twitter potranno porre domande a Musk prima del via della riunione, e sarà una prima volta importante dal momento che mai prima d’ora il sudafricano si era rivolto direttamente ai dipendenti da quando ha annunciato il suo piano d’acquisto da 44 miliardi di Dollari. Nei passati giorni ci erano state non poche fibrillazioni tra l’uomo più ricco del mondo ed il social, ma secondo le ultime indiscrezioni Twitter avrebbe ceduto ad Elon Musk sui dati dei bot, motivo per cui l’affare si potrebbe sbloccare a breve.

La riunione non si preannuncia facile per lo stesso Musk, visto che alcune indiscrezioni trapelate nelle ultime settimane riferiscono che nei canali Slack interni di Twitter i dipendenti non hanno accolto favorevolmente questa acquisizione e si sono detti preoccupati per l’effetto che potrebbe avere sul futuro della piattaforma, soprattutto se dovesse essere ritirata dal mercato azionario. Anche lo stesso magnate più volte si è detto critico nei confronti del social ed infatti è diventato subito virale il tweet in cui Elon Musk ha riaperto al ritorno di Donald Trump.