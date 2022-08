Ci gira Crysis? Non avremmo mai pensato di chiederlo a Intel: ecco la prova

Mentre Intel si fa bella con l'annuncio del fix a 43 problemi nei driver Intel ARC emersi nel corso della recensione di Gamers Nexus, torniamo a parlare di numeri (e che numeri!) sulla A380, la prima scheda video da gaming discreta del team blu.

La notizia di oggi non parla di benchmark, driver o altro, ma di una prova empirica a tutti gli effetti, poiché in rete nell'ultima settimana è apparso il video di un temerario utente che ha messo la scheda alla prova con Crysis, naturalmente maxato in termini di qualità visiva, utilizzando DirectX 10 e MSAA a livello 4x.

La prova è stata condotta a 1080p e la risposa è sì: Crysis gira bene anche sulla Intel ARC A380, con un framerate piuttosto solido benché si tratti del gioco originale, con tutti i limiti del caso. In particolare, la A380 ha gestito il titolo stabilmente al di sopra dei 60 FPS con picchi anche al di sopra degli 80 fotogrammi.

Sarebbe interessante, ora, mettere alla prova la A380 con l'edizione rimasterizzata del titolo che, oltre a migliorare le texture in maniera esponenziale, pone le basi per un'illuminazione superiore. Per saperne di più su quest'ultima edizione, tra l'altro, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra analisi di Crysis Remastered sulla RTX 3080.