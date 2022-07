Giradischi moderno con tanto di Bluetooth scontato del 39% su Amazon

Al netto delle offerte di Amazon su smartphone OPPO, dovete sapere che sul popolare portale e-commerce sono disponibili miriadi di altre iniziative promozionali. Tra queste, spicca uno sconto potenzialmente intrigante su un peculiare giradischi moderno.

Più precisamente, il prodotto viene adesso venduto a 45,99 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Dalla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy apprendiamo che precedentemente il costo del giradischi era pari a 75,99 euro. Essenzialmente, dunque, c'è un possibile risparmio del 39%, ovvero lo sconto è di 30 euro.

In ogni caso, si fa riferimento a un giradischi portatile con design a valigetta e tre velocità di rotazione (33RPM, 45RPM e 78RPM, vinili da 12", 10" e 7"). A cosa si può collegare? Casse esterne, dispositivi come smartphone e computer e ovviamente cuffie, dato che si passa per il jack audio da 3,5mm (o eventualmente connettore RCA).

Si fa notare la presenza del supporto al Bluetooth, così da poter collegare senza fili, ad esempio, lo smartphone. Lo sappiamo: a qualcuno potrebbe sembrare un prodotto un po' "atipico", ma capite bene che potrebbe trattarsi di una buona occasione per riscoprire il fascino del vinile, avvicinando magari i più piccoli a questo supporto (facendo leva sul supporto a dispositivi più moderni).

Consigliamo, in ogni caso, di guardare il video di presentazione del prodotto presente su Amazon, così da comprendere meglio il funzionamento di questo giradischi portatile. Da notare che sono presenti degli altoparlanti integrati.