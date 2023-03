La giraffa è un animale davvero straordinario, ecco 5 caratteristiche che non sapevi

Tutti che elogiano la fedeltà del cane, la fierezza di un leone, l’intelligenza delle scimmie e il canto degli uccelli; tuttavia, non si è mai sentito qualcuno dire “la giraffa è il mio animale preferito”. Ebbene, oggi è una buona occasione per elencarvi cinque dei superpoteri degli animali con il collo più lungo del mondo.

Come iniziare questa lista se non soffermandoci sul collo della giraffa? Essa è la creatura più alta del mondo: gli esemplari maschi sono capaci di raggiungere i 5,5 metri di altezza. Gran parte della loro statura è guadagnata dall’iconico collo, in grado di sfiorare i 2 metri. Si potrebbe pensare, erroneamente, che l’animale in questione sia dotato di moltissime vertebre, rispetto agli altri mammiferi, ma in realtà ha solo sette grandi vertebre cervicali, ognuna lunga 25 centimetri (l’uomo ne ha 33 o 34).

Anche la lingua del mammifero artiodattilo è molto lunga: con un’estensione che raggiunge i 45 centimetri, è capace di raggiungere i rami collocati nella zona più alta degli alberi. La sua bocca, invece, è in grado di inglobare la bellezza di altri 45 centimetri di foglie e ramoscelli.

Nemmeno il cuore sembra essere di questo mondo dato che, con un peso di circa 11 chilogrammi, è uno dei più grandi del regno animale. Le fattezze dell’organo sono più che giustificate, se considerate che deve pompare il sangue fino a un cervello distante quasi due metri.

Come ogni essere umano ha la propria e unica impronta digitale, ogni giraffa ha un pattern di macchie differenti, tramite il quale riescono a riconoscersi tra di loro.

Per non parlare della sua agilità! Ancora una volta potrebbero trarre in inganno le dimensioni eccezionali della creatura, ma in realtà il mammifero è capace di correre a una velocità di circa 56 km/h e di girare su se stessa senza troppi problemi, grazie alle sue lunghe gambe.

Insomma, la giraffa è un animale davvero unico nel suo genere e non ha niente da invidiare ad altri animali più apprezzati dalla massa.