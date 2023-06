Le giraffe sono brave con i numeri e la statistica. Non ci credi?

Per quanto vi possa apparire assurdo, è questa la conclusione a cui sono arrivati diversi ricercatori in uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Scientific Reports, guidati da Federica Amici dell'Università di Lipsia in Germania e dell'Istituto Max Planck.

Siete ancora sconvolti dal fatto che le giraffe non siano erbivore? Bene, ecco per voi una nuova curiosità su questi maestosi e affascinanti animali. A quanto pare, ben 4 esemplari dello zoo di Barcellona hanno da poco superato con successo alcuni test ideati appositamente per valutare le loro abilità matematiche e non solo.

Tali prove consistevano nel far vedere alle giraffe due contenitori trasparenti con diverse quantità di cibi specifici: carote e zucchine. La particolarità risiede nel fatto che, mentre le prime sono particolarmente amate dall’animale, le seconde no.

Successivamente il ricercatore prendeva quindi un po' di cibo da ciascun contenitore, nascondendolo nel pugno della mano in modo tale da non permettere alle giraffe di scegliere visivamente la pietanza preferita.

Ogni test è stato naturalmente ripetuto diverse volte, variando le condizioni sperimentali come ad esempio le quantità di cibo contenuta in ogni mano dal ricercatore. I risultati dimostrano però che la maggior parte delle volte gli animali hanno scelto con sicurezza la mano contenente tante, buone, carote. Tutto ciò sembrerebbe dimostrare una scelta non dettata puramente dal caso, ma da una sorta di "consapevolezza"… almeno probabilistica.

Probabilmente non avranno la memoria episodica sviluppata come i delfini, ma a discapito delle dimensioni ridotte del loro cervello (in proporzione all’enorme corpo), sembra proprio che le giraffe siano delle vere esperte di statistica!