Giraffe nane uniche sono state trovate in natura per la prima volta

Un gruppo di ricercatori, mentre stava conducendo un'indagine fotografica sulla popolazione di giraffe nel Murchison Falls National Park, in Uganda, si è trovato davanti a qualcosa di davvero inaspettato: "strane" giraffe diverse dalle altre, con gambe più corte nonostante una taglia corporea sub-adulta.

Per l'esattezza sono state osservate due di queste creature; che i ricercatori ritengono siano affette da una condizione simile alla displasia scheletrica (un termine generico per le condizioni come il nanismo). Il loro articolo, pubblicato nella rivista BMC Research Notes, è il primo a descrivere giraffe con questa condizione trovate in natura.

Confrontando dei dati morfometrici, che gli esperti utilizzano per misurare gli animali di grandi dimensioni (come gli elefanti), gli addetti ai lavori sono arrivati alla conclusione che le due giraffe, che apparivano insolitamente corte, fossero significativamente diverse dalle altezze medie di ciascuna popolazione di animali simili.

Entrambi gli animali, infatti, avevano misurazioni metacarpali e radiali inferiori alla media. Secondo quanto stabilito, però, queste due creature hanno compensato parte della loro bassa statura con una lunghezza del collo leggermente più lunga di quella di una giraffa subadulta: con quasi 1,5 metri, rispetto ai normali 1,4 metri.

Questo tipo di displasia scheletrica è stata individuata per la prima volta in delle giraffe selvatiche. "Ipotizziamo che queste displasie scheletriche possano essere associate a qualche malattia genetica, spesso radicata nelle eziologie molecolari", afferma il coautore dello studio Michael B Brown.