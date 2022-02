Altro che giraffe: i sauropodi avevano colli molto più lunghi di quanto crediamo?

I sauropodi erano dinosauri dalle dimensioni titaniche, le creature terrestri più grandi mai esistite. Una delle più note caratteristiche di questi giganti sono i loro lunghi colli, grazie ai quali raggiungevano altezze proibitive. Una nuova ricerca suggerisce che il collo dei sauropodi potrebbe essere stato ancora più lungo di quanto pensiamo.

Lo studio odierno, condotto da Mike Taylor, ricercatore presso l'Università di Bristol, avanza l’ipotesi che le gigantesche proporzioni del collo dei sauropodi, essendo state sottostimate, potrebbero essere ancora più grandi di quanto considerato in passato.

I reperti riguardanti le imponenti creature soffrono di una certa scarsità quantitativa, soprattutto in relazione alle condizioni e alla completezza delle strutture ossee. Spesso, infatti, tali strutture presentano deformazioni e lesioni, provocate da milioni di anni di esposizione alle intemperie o soggette all’azione meccanica dei sommovimenti litici.

Altro aspetto che infonde ambiguità alle stime di grandezza, risiede nella considerazione dei diversi paleontologi riguardo i resti. Alcuni, infatti, sono in disaccordo sull’analizzare il punto di intersezione del collo con la spina dorsale, mentre altri evitano di considerare tessuto cartilagineo e grasso nel computo finale della stima di lunghezza.

"Non prendere troppo sul serio gli scheletri montati che vedi nei musei" ha dichiarato Taylor. Per la sua teoria ormai ventennale, lo scienziato tende a considerare nelle stime anche le porzioni cartilaginee, che raramente appaiono nei reperti a causa del deterioramento dovuto ai processi di fossilizzazione.

In relazione a tali gargantuesche strutture anatomiche, Taylor ha dichiarato "Sono semplicemente affascinanti a così tanti livelli: meccanicamente, biologicamente, fisiologicamente, ecologicamente. Sono probabilmente le parti del corpo più estreme evolute da qualsiasi cosa sia mai vissuta" e, considerando le porzioni cartilaginee, il collo dei sauropodi aumenterebbe di circa un metro.

Durante la sua carriera paleontologica, Taylor ha notato che il collo dei sauropodi deficiasse di svariate porzioni, risultando in scheletri oltremodo incompleti. Anche le specie sauropodi più rinomate, come il diplodoco, il brachiosauro e l’apatosauro, sembrano mancare di alcune strutture.

Sta di fatto che i sauropodi erano giganteschi. Proprio a causa delle proporzioni di tali creature, oltre alla fragilità delle vertebre del collo, il ritrovamento di fossili completi e in buone condizioni risulta un’impresa ardua.

"Non è un caso che i sauropodi meglio conservati siano piccoli individui come il giovane Camarasaurus lentus delle dimensioni di una mucca" scrive Taylor nell’articolo. Una delle strutture anatomiche più note al giorno d’oggi, tra i sauropodi di grandi dimensioni, è quella dell’imponente Patagotitan che, grazie alla quantità e alle condizioni dei reperti che lo identificano, è considerato il dinosauro più grande di tutti o almeno uno dei più completi. Persino quest'ultimo, però, presenta una serie di porzioni mancanti.

Le problematiche relative alla quantità e alle condizioni dei reperti sono fattori determinanti, che rendono le stime molto più complesse. Secondo Taylor, per ovviare al pericolo di effettuare stime errate e divulgare al grande pubblico informazioni non del tutto corrette, sarebbe buona pratica informare in modo più chiaro sulle prove suffragate da dati affidabili, suddividendole da quelle che rientrano nella pura speculazione teorica.

In relazione a queste gigantesche creature preistoriche, recenti tracce fossili in Texas potrebbero indicare che i sauropodi sapevano nuotare.