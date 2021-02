Le giraffe selvatiche vivono di più quando hanno degli amici

In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the Royal Society B, gli autori hanno scoperto che le giraffe selvatiche, quando hanno degli amici, vivono di più. Gli esperti hanno esaminato gli animali nella regione del Tarangire, in Tanzania; un'area che contiene più gruppi sociali che vanno da 60 a 90 esemplari.

I gruppi più stabili erano composti da femmine, poiché i maschi tendevano a "rimbalzare" tra un gruppo e l'altro, trascorrendo più tempo da soli rispetto alle femmine. Il gruppo di ricerca guidato da Monica Bond, ricercatrice associata all'Università di Zurigo (UZH), ha scoperto che gli esemplari femmina hanno maggiori probabilità di formare amicizie a lungo termine.

La vita sociale di questi individui, inoltre, ha anche un impatto sul loro tasso di sopravvivenza. "Questo aspetto della socievolezza delle giraffe è ancora più importante degli attributi del loro ambiente non sociale come la vegetazione e la vicinanza agli insediamenti umani", afferma Bond in una dichiarazione.

Quando le femmine si trovavano in gruppo, era molto più probabile che fossero raccoglitrici più efficienti, poiché potevano condividere informazioni sulla posizione del cibo migliore. Avere un po' di sostegno, inoltre, aiuta anche le creature quando avevano a che fare con predatori e malattie (vivere vicino agli umani, invece, indebolisce i loro legami). "Per le giraffe femmine adulte, raggrupparsi con altre femmine, anche se l'appartenenza al gruppo cambia frequentemente, è correlato a una migliore sopravvivenza", affermano infine gli autori dello studio.

