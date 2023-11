La giravolta Sam Altman e OpenAI vista da Microsoft ed Elon Musk

L'incredibile giravolta di Sam Altman e OpenAI, dal licenziamento del CEO al reintegro di quest'ultimo, passando per un'assunzione lampo da parte di Microsoft, non è di certo passata inosservata nel mondo Tech, per usare un eufemismo. In queste ore, tra l'altro, stanno emergendo dei presunti "dietro le quinte" non di poco conto.

A tal proposito, come riportato anche da Gizmodo, nella giornata del 21 novembre 2023 Elon Musk ha condiviso, immancabilmente mediante Twitter X, un link relativo a una strana lettera che sembrerebbe scritta da alcuni ex dipendenti di OpenAI. In questa presunta comunicazione interna all'azienda, che sarebbe avvenuta proprio nell'ambito della recente giravolta, si fa riferimento persino a "un inquietante modello di inganno e manipolazione da parte di Sam Altman e Greg Brockman".

Si arrivano poi a delineare, da parte di Altman, dei comportamenti, tra cui il potenziale utilizzo di risorse no-profit di OpenAI per obiettivi personali, "motivati dal suo rancore contro Elon in seguito al loro litigio" (probabile motivo per cui Musk ha condiviso il link alla lettera). Più in generale, però, la lettera rivolta all'ormai ex Consiglio di amministrazione di OpenAI sembrerebbe mettere in luce un'atmosfera non esattamente delle migliori all'interno dell'azienda.

"Siamo ex dipendenti di OpenAI che hanno lasciato l'azienda durante un periodo di notevoli turbolenze e sconvolgimenti. [...] Poiché ora avete assistito a cosa succede quando si osa opporsi a Sam Altman, forse potete capire perché così tanti di noi sono rimasti in silenzio per paura di ripercussioni". Tra le accuse mosse mediante la lettera, si indica che Altman sarebbe arrivato a effettuare "indagini" sui dipendenti, all'insaputa anche dello stesso management.

Altman viene inoltre accusato di aver incaricato alcuni dipendenti di nascondere progressi su iniziative di ricerca "segrete", nonché di aver licenziato il personale che si opponeva a questa richiesta. Si tratta insomma di accuse di un certo peso, che potrebbero essere legate all'iniziale licenziamento di Altman, ma che risultano tutte da verificare (nella lettera le accuse vanno anche oltre a queste vicende).

"Sembrano preoccupazioni su cui vale la pena indagare", ha scritto Musk. Tuttavia, vale la pena notare che non è attualmente stato verificato in alcun modo che la lettera sia effettivamente reale, nonostante la condivisione dell'imprenditore stia immancabilmente facendo ottenere ampia visibilità al contenuto. Va detto inoltre che, a quanto pare, sia Altman che gli ex membri del Consiglio di amministrazione di OpenAI avrebbero acconsentito allo svolgimento di "un'effettiva indagine" per comprendere meglio cosa è accaduto dietro le quinte. Staremo a vedere.

Al netto della lettera diffusa anche da Musk, The Verge ha pubblicato invece una presunta comunicazione interna a Microsoft sulla vicenda, che sarebbe stata diffusa mediante un forum pensato per i dipendenti dell'azienda. Nella lettera, decisamente più tranquilla rispetto a quella già trattata, si legge essenzialmente che Satya Nadella e soci non vedono l'ora di continuare a lavorare con Sam Altman e il suo team.

Nel frattempo, come si apprende anche da un altro articolo di Gizmodo, ora il Consiglio di amministrazione di OpenAI è stato in gran parte sostituito. Certo, alla guida ci sono ancora Altman e Greg Brockman, ma molti altri nomi non sono più quelli di prima. D'altronde, questo era prevedibile, visto anche quanto esplicitato in precedenza.