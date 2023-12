Quanti giri ha fatto la Terra intorno il Sole da quando esiste? Il numero è assurdo

La Terra, insieme agli altri pianeti del nostro sistema solare, ha compiuto un numero impressionante di viaggi intorno al sole, ma quanti giri ha condotto in tutto? La risposta - per quanto riguarda Gaia - è piuttosto intuitiva, ma per gli altri corpi celesti del nostro "quartiere galattico" la situazione si complica.

Secondo gli esperti, il nostro pianeta ha orbitato intorno al sole circa 4,5 miliardi di volte nel corso della sua esistenza, che si stima sia di circa 4,5 miliardi di anni. Il numero di orbite varia notevolmente tra i pianeti a causa delle differenze nelle loro "annate" o periodi orbitali.

Per esempio, Mercurio, il pianeta più vicino al sole, ha completato circa 18,7 miliardi di orbite in 4,5 miliardi di anni, poiché impiega solo 88 giorni per orbitare intorno al sole. Al contrario, Nettuno, il pianeta più lontano, ha completato solo circa 27,9 milioni di orbite in 4,59 miliardi di anni, dato che il suo anno dura circa 164,7 anni terrestri.

Questi numeri sono impressionanti, ma è importante notare che la maggior parte dei pianeti potrebbe potenzialmente raddoppiare il loro numero di giri nei loro restanti cicli di vita. Si prevede che tra circa 4,5 miliardi di anni, il sole si espanderà, raggiungendo l'orbita della Terra e trasformandosi in una stella nana rossa.

Questo evento distruggerà Mercurio, Venere e la Terra, mentre gli altri pianeti potrebbero sopravvivere per un po', anche se le loro orbite saranno probabilmente alterate in modo significativo.