Giro D'Italia 101 da record: trasmesso in 198 nazioni. In Italia anche in HD su Rai Sport

Prenderà il via il prossimo 4 Maggio, da Gerusalemme, la 101esima edizione del Giro d'Italia, l'appuntamento ormai fisso per tutti gli appassionati di ciclismo, nonchè una delle competizioni sportive più affascinanti del nostro paese.

L'edizione che si avvicina si preannuncia a tutti gli effetti da record, dal momento che verrà trasmessa in 198 nazioni, grazie a diciotto televisioni che saranno collegate quotidianamente per raccontare le imprese dei corridori. Il segnale internazionale sarà integrale per le prime tre trappe israeliane, mentre sarà frazionato per quelle italiane, con quattro ore e mezza di diretta al giorno.

Per quanto riguarda il nostro paese, il broadcaster ufficiale è ovviamente la RAI, che ha già ufficializzato il palinsesto.

E' previsto, per le tappe italiane, la diretta inaugurale con "Villaggio di Partenza", dalle 11:50 di venerdì su Rai Sport +HD, che si concluderà alle 12:50 con "Prima Diretta", che mostrerà le prime immagini in diretta della tappa.

Sulla rete generalista Rai 2 andrà in onda "La Grande Corsa", dalle 14:30 del 4 Maggio, salvo poi tornare dalle 15:00 con "Giro in Diretta".

Per ogni tappa è prevista la diretta di "Giro all'Arrivo", dalle 16:50 all'orario di traguardo previsto, per le 17:15.

La programmazione è completata con "TGiro", un programma che farà da resoconto della tappa conclusa in onda alle 20:00 su Rai Sport +HD, che va ad integrarsi con "Giro Notte", un riassunto di un'ora in onda dalle 23:00.

Non mancano ovviamente gli approfondimenti storici di "Viaggio nell'Italia del Giro", in onda su Rai 2 dalle 14:00 di ogni giorno.

Tutte le gare saranno visibili anche sul web attraverso la piattaforma RaiPlay, e chiaramente saranno prodotte anche in HD su Rai 2 HD e RaiSport +HD.

Sempre nel nostro paese, il Giro d'Italia potrà essere visto anche su Eurosport, che trasmetterà l'evento in Europa e nella regione Asia-Pacifico.