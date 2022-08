Il giro del mondo a 17 anni in solitaria: è un nuovo Guinness World Record

Dopo aver visto il duo italiano che ha ottenuto il Guinness World Record nel cambiare una ruota con l'auto in movimento, questa volta ad entrare nel celebre libro come la persona più giovane a fare il giro di tutto il mondo in solitaria a bordo di un aereo ultraleggero, è un ragazzo di appena 17 anni.

Stiamo parlando del giovane Mack Rutherford, di soli 17 anni che dopo aver preso la licenza di aerei ultraleggeri alla tenera età di 15 anni e dopo aver intrapreso un viaggio della durata di ben cinque mesi, ha ricevuto il premio tanto atteso.

Figlio d'arte, con papà pilota e la sorella Zara Rutherford che a soli 19 anni è stata premiata per essere stata la giovane pilota donna ad aver fatto il giro del mondo in solitaria, ha deciso di farsi ispirare dalla sua famiglia e di battere il grande record.

Dopo aver percorso 33.631 miglia, ovvero oltre 54.000 chilometri, fra piogge e caldo torrido, superando diverse insidie con una freddezza encomiabile, Mack è atterrato il 24 agosto a Sofia in Bulgaria. Proprio da qui era iniziato il suo viaggio, il 23 marzo, quando ancora aveva "solo" 16 anni.

"MackSolo", così si fa chiamare sul suo sito ufficiale, ha attraversato e percorso ben 52 paesi in cinque continenti a bordo di un aereo Shark ultraleggero, adeguatamente personalizzato per il particolare evento. Mack ha dichiarato di voler sfruttare questa incredibile occasione soprattutto per incontrare tanti giovani volenterosi che si danno da fare per la loro comunità e per il mondo intero. Con questo, ha detto di voler dimostrare che anche i giovani fanno la differenza, dimostrando una maturità davvero invidiabile.

