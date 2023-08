Sta facendo il giro del mondo: ecco a voi l'uomo diventato cane

Voi cosa fareste con circa 14.000 euro? Qualunque cosa sia, siamo abbastanza convinti che non scegliereste mai la stessa cosa di questo uomo giapponese. Lui ha deciso di trasformarsi in un cane... e lo ha fatto realmente.

Poche ore fa vi abbiamo mostrato in Cina un orso che non era un uomo mascherato, mentre ora accade l’esatto contrario. Appassionato di cosplay (cosa sicuramente molto diffusa in Giappone), l’uomo protagonista di queste bizzarre vicende ha speso una cifra realmente importante per creare un costume molto particolare. Ha deciso infatti di farsi cucire su misura un costume da pastore scozzese.

Titolare di un canale YouTube divenuto naturalmente famoso in brevissimo tempo, ha prontamente dichiarato: "I miei amici e la mia famiglia sono sembrati molto sorpresi di apprendere che sono diventato un animale".

Come se tutto ciò non fosse abbastanza, l’uomo sta vivendo letteralmente una doppia vita come un vero e proprio supereroe. I suoi colleghi a lavoro infatti, non hanno minimamente idea della sua "particolare" passione. Tutto ciò non ha però fermato l’uomo… anzi.

Si tratta di un vero desiderio, considerando ad esempio il fatto che per “prepararsi” adeguatamente, ha impiegato circa un anno dentro casa con centinaia di tentativi di “rotolamento a terra” e “dare la zampa”. Inoltre, sembra aver pianificato tutto sin da piccolo: "Ricordo di aver scritto durante le elementari che volevo essere un cane".

L'azienda che ha prodotto il costume si chiama Zeppet e ha fatto sapere che ci sono voluti addirittura 40 giorni per realizzare il sogno dell’uomo: "Riproduce l'aspetto di un vero cane che cammina su quattro zampe", ha detto il portavoce dell'azienda.

Sicuramente non sarà messo in dubbio il cane più intelligente del mondo, ma a giudicare dal video che potete vedere anche voi, il risultato finale è sicuramente di grande effetto.