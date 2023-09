In giro ci sono più RTX 4060 che Radeon RX 7000... in un certo senso!

Nuovo mese, nuovo sondaggio Steam in cui dominano le RTX Serie 40 rispetto al blasone rosso di AMD. Con la fine dell'estate 2023, però, è arrivato anche il momento di dare il benvenuto nelle "percentuali" anche alla RTX 4060.

Chiacchierata per via delle sue specifiche e soprattutto della sua memoria, limitata da un bus particolarmente "stretto", la RTX 4060 è comunque riuscita a ritagliarsi la sua fetta di pubblico riuscendo a piazzare alla sua prima apparizione un sonante 0,23% nel totale.

Benché si tratti ancora di numeri ancora molto limitati in termini di diffusione, come sempre dipende tutto anche dall'angolo da cui si osserva. Nonostante siano imparagonabili sia per prezzo che per prestazioni, infatti, vi basti pensare che la sua attuale diffusione supera anche quella della Radeon RX 7900 XTX, presente sul mercato da ormai più di sei mesi. La Radeon RX 7900 XTX, oltretutto, è anche l'unica rappresentate della sua generazione espressa in chiaro in questa classifica, indice del fatto che il resto della famiglia è attualmente al di sotto dello 0,15%.

Nonostante il suo dibattuto lancio, dunque, la RTX 4060 sta effettivamente convincendo non pochi giocatori per via delle sue prestazioni e di un prezzo tutto sommato contenuto per quello che offre, oltre a essere l'unica RTX Serie 40 a costare meno della precedente generazione.

Nel frattempo, alla Gamescom di Colonia AMD ha presentato le Radeon RX 7700 XT e 7800 XT: saranno loro le più popolari della famiglia?