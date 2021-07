Criptovalute, Consob su Binance: 'non è autorizzata a fornire servizi d'investimento'

A pochi minuti dalla notizia relativa alla nuova stretta della Cina contro il Bitcoin, anche dall'Italia arriva un'importante novità. La Consob infatti attraverso una nota ha precisato che Binance, uno degli exchange più popolari al mondo, non è autorizzata a prestare servizi ed attività d'investimento nel nostro paese.

Nel breve comunicato, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa invita a "a prestare la massima cautela nell’effettuare operazioni su strumenti correlati a cripto-attività (crypto-asset) che possono comportare la perdita integrale delle somme di denaro utilizzate e si raccomanda di attenersi sempre alla regola generale di considerare l’adesione a proposte contrattuali solo quando se ne abbia un’adeguata comprensione e solo quando siano assistite da informazioni chiare e complete anche sull’identità della controparte contrattuale che si propone eventualmente come prestatore di un servizio".

Viene altresì spiegato che le società che fanno parte del Gruppo Binance non sono autorizzate a prestare servizi ed attività di investimento nel nostro paese, nemmeno attraverso il sito web.

Secondo la Consob, le transazioni cripto "possono presentare rischi non immediatamente percepibili, per la loro complessità, l'elevata volatilità dei prezzi di tali strumenti nonché per malfunzionamenti e cyber attacchi ai quali potrebbero essere soggette le infrastrutture informatiche utilizzate per tali operazioni".

Quello di Consob sembra essere, almeno al momento, un avvertimento agli investitori: nella nota non si parla di divieti o possibili blocchi.



Binance, dal suo canto, ha risposto ai colleghi di Cointelegraph con una breve nota: "siamo consapevoli dell'avviso della CONSOB e possiamo confermare che Binance.com non opera al di fuori del quadro normativo italiano. Ciò non avrà alcun impatto diretto sui servizi forniti su Binance.com. Adottiamo un approccio collaborativo nel lavorare con le autorità di regolamentazione, e prendiamo molto sul serio i nostri obblighi di conformità. Rimaniamo costantemente al passo con l'evoluzione di politiche, regole e leggi per questo settore ancora nascente".