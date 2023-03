Github annuncia Copilot X: ChatGPT incontra lo sviluppo software

Dopo che ChatGPT è diventato DJ, ora è pronto ad entrare anche nel mondo della programmazione. Github ha infatti annunciato Copilot X, un sistema d’intelligenza artificiale generativa per il completamento del codice, basato sul modello multimodale GPT-4

Github aveva lanciato Copilot due anni fa ed ha avuto un impatto significativo sul mondo dello sviluppo software: attualmente infatti scrive il 46% del codice presente sulla piattaforma ed ha aiutato gli sviluppatori a completare lo sviluppo fino al 55% pi velocemente.

Copilot X è fondamentalmente una versione aggiornata di questo sistema, basata sull’intelligenza artificiale. Il funzionamento è simile a quello di ChatGPT ed includerà anche un sistema di interazione tramite chat e voce, che permetterà agli sviluppatori di comunicare in modo più naturale. Github ha spiegato che Copilot X sarà integrato nelle pull request, nella documentazione e nelle righe di comando ed offrirà risposte immediate alle domande sui progetti.

Nell’annuncio viene spiegato che Copilot X è in grado di riconoscere il codice digitato da un utente ed i messaggi d’errore, ma anche di compilare automaticamente i tag in base al codice modificato. Internamente, Github sta testando nuove funzionalità che permetteranno a Copilot di suggerire automaticamente frasi e paragrafi da inserire, e presto sarà anche in grado di avvisare gli sviluppatori in caso di test insufficienti per le richieste pull suggerendo possibili prove ad hoc in base al progetto.

GitHub ha anche lanciato Copilot for docs, uno strumento in fase di test che utilizza un’interfaccia di chat per fornire agli utenti risposte generate dall’intelligenza artificiale a domande sulla documentazione, comprese domande su linguaggi, framework e tecnologie.

Gli sviluppatori, nella visione di Github, grazie a Copilot X saranno in grado di concentrarsi su lavori più complessi mentre l’IA completerà i compiti più semplici.