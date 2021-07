Giugno 2021 è stato il mese più caldo della storia del Nord America!

Alla fine del mese scorso vi abbiamo ampiamento raccontato di quello che stava succedendo in Nord America e in Canada: una cupola di calore ha fatto "sprofondare" all'inferno la regione, che in alcuni luoghi ha visto le temperature arrivare fino a 50 °C. L'evento non è certamente passato in sordina e sarà ricordato a lungo.

Il mese di giugno 2021, infatti, è stato il singolo giugno più caldo mai registrato in Nord America. Le informazioni riportate provengono dal programma Copernicus dell'Unione Europea, che ha prodotto misurazioni climatiche da miliardi di osservazioni prese da satelliti, aerei e stazioni meteorologiche in tutto il mondo.

Lo scorso mese è stato anche il quarto giugno più caldo registrato in tutto il mondo e il secondo giugno più caldo registrato in Europa (in Canada si stavano anche "sciogliendo" le infrastrutture). Quella vista recentemente, purtroppo, è semplicemente una conseguenza del cambiamento climatico indotto dall'uomo.

Gli eventi che si sono verificati recentemente non hanno solo infranto qualche record... ma li hanno distrutti. In diverse città negli Stati Uniti e in Canada le temperature sono aumentare di oltre 4 °C sopra i record precedenti, ha dichiarato alla BBC Peter Stott, climatologo presso il Met Office del Regno Unito, un aumento della temperatura molto maggiore del previsto.

La situazione è destinata a peggiorare se non si dovesse fare qualcosa per ridurre le emissioni causate dall'uomo.