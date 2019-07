Giulia De Lellis ha scritto un libro: 'Le corna stanno bene su tutto'

Giulia De Lellis è una influencer e noto volto TV divenuta famosa anche grazie alla sua partecipazione al programma di Canale 5 "Uomini e Donne". Ebbene, dopo essere stata "professoressa" per un giorno alla IULM di Milano a novembre 2018, la ragazza ha svelato l'arrivo del suo primo libro: "Le corna stanno bene su tutto - Ma io stavo meglio senza".

L'annuncio è arrivato tramite un post su Instagram contenente un video realizzato ad hoc per l'occasione. La notizia è subito rimbalzata ovunque, scatenando la curiosità del mondo del Web. In molti, infatti, si ricordano che la De Lellis aveva detto di non aver mai letto un libro in vita sua e si stanno quindi interrogando in merito a questa curiosa vicenda.

Per quanto riguarda il contenuto del libro, le indiscrezioni parlano di retroscena legati alla relazione dell'influencer con Andrea Damante, noto DJ italiano autore di canzoni popolari come "Follow My Pamp feat. Adam Clay" e "Think About feat. MaluTrevejo, Yung Miami". Insomma, stiamo parlando di un argomento che interessa sicuramente a molte persone e quindi ci possiamo aspettare un buon successo.

"Le corna stanno bene su tutto - Ma io stavo meglio senza" è già disponibile al preordine, ma arriverà nei negozi il 17 settembre 2019.