Nella giungla del Perù un giovane viene infettato con un virus sconosciuto

Nella giungla del Perù un virus mai osservato prima ha infettato un uomo di 20 anni, sollevando interrogativi sulla presenza di patogeni sconosciuti in aree remote del mondo. Il giovane, ricoverato nell'ospedale di Chanchamayo, nel Perù centrale, il 25 giugno 2019, presentava sintomi tipici di malattie tropicali come dengue e malaria.

Tra queste febbre alta, brividi, dolori muscolari e articolari, mal di testa, sonnolenza, sensibilità alla luce e dolore agli occhi. Tuttavia, le analisi del sangue hanno rivelato una sorpresa: la presenza di un nuovo tipo di phlebovirus.

I phlebovirus sono noti per includere virus come quello della febbre della Valley del Rift, un patogeno diffuso dalle zanzare che colpisce principalmente gli animali domestici in Africa sub-sahariana. Questo nuovo virus, identificato come una variante del virus Echarate, sembra aver acquisito geni tramite ricombinazione genetica da un altro phlebovirus non ancora identificato.

Gli scienziati che hanno studiato il caso ritengono che questa variante sia ancora in circolazione nelle giungle del Perù centrale, sebbene non sia chiaro quanto sia diffuso né quali specie possano fungere da serbatoi naturali del virus. La ricerca, pubblicata sulla rivista CDC Emerging Infectious Diseases, sottolinea la necessità di ulteriori studi ecologici per determinare l'ampiezza della diffusione del virus, identificare i vettori e i serbatoi coinvolti nella sua trasmissione e supportare le decisioni per proteggere la salute e la sicurezza sia in ambito militare che civile.

Nonostante non siano stati segnalati ulteriori casi di infezione da questo virus negli anni successivi, il caso rimane un promemoria tangibile che i patogeni sconosciuti esistono e che l'interazione crescente dell'umanità con il mondo naturale aumenta la probabilità di venire a contatto con essi.