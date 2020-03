Giuseppe Conte è il più cercato dagli italiani... su Pornhub

A pochi giorni dall'annuncio di Pornhub che ha regalato un mese di Premium a tutti gli italiani, arriva una notizia quanto meno particolare, che si intreccia con il difficile momento che sta vivendo il nostro paese.

Le decisioni del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, hanno avuto un impatto non solo su tutta la popolazione italiana che da lunedì è in quarantena ma anche.. sulle ricerche di Pornhub.

Nelle ultime ore è emerso che il termine "Giuseppe Conte" è il più cercato in Italia sulla popolare piattaforma di streaming per adulti, seguito dalla parola "quarantena". Come osservato da molti, cercando il nome del Premier su Pornhub sono accessibili due filmati, ovviamente non a sfondo pornografico (il sito ormai da tempo non è più un "semplice sito porno" ma ospita anche documentari e sketch di comici come Ryan Cramer). Uno di questi mostra il discorso tenuto da Conte ad Agosto 2019, nel bel mezzo della crisi di Governo che portò alla caduta dell'esecutivo gialloverde e la conseguente formazione di quello giallorosso col PD.

Nonostante le misure restrittive, prese per frenare la diffusione del Coronavirus in Italia, la popolarità di Conte sui social network è aumentata in maniera esponenziale: su Instagram sta spopolando la pagina web "Le Bimbe di Giuseppe Conte", che pubblicano vignette ironiche sul "premier più bello del mondo", al punto che sono state riprese anche da Chiara Ferragni.