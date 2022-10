È giusto lasciar piangere un neonato fin quando non smette da solo?

Certo, tra le varie cose carine e coccolose di un bambino, i futuri genitori devono tenere in conto anche delle difficoltà che potrebbero palesarsi durante i primi mesi di vita di un nuovo potenziale TikToker e una di queste è senza ombra di dubbio il pianto. Vi sembra esagerato?

Fermatevi un attimo a pensare all’intera industria globale specializzata in “far smettere di piangere i neonati”. I genitori acquistano ogni genere di accessorio per cercare di placare la collera del proprio pargolo. I bambini non hanno un ritmo circadiano, quindi non possono distinguere il giorno e la notte, perciò una madre e un padre preparati dovrebbero già mettere in conto che per qualche mese faranno le ore piccole.

I neonati non sanno che dalle 22:00 di sera si dovrebbe fare un lungo riposo fino al sorgere del sole, perciò spesso ci fanno sapere, a suon di urla e lacrime, che hanno bisogno di cambiarsi o di mangiare. Certo, la colpa non è loro: è l’unico modo che hanno per comunicare.

Al fine di placare l’ira dei bebè, va affermandosi sempre di più il metodo “cry it out”: lasciare semplicemente che il bambino si sfoghi, senza intervenire. “Può piangere quanto vuole, prima o poi si arrenderà!”, chissà quante volte avrete sentito un vostro conoscente consigliarvi questo modus operandi, ma cosa dice la scienza? È davvero una cosa giusta aspettare che vostro figlio si addormenti da solo?

Wendy Hall, ricercatrice pediatrica presso l'Università della British Columbia, ha reclutato 235 famiglie per uno studio volto a valutare l’efficacia di un metodo di allentamento del sonno, noto come “pianto controllato” (controlled crying): il genitore calma il bambino per un lasso di tempo che va dai due ai dieci minuti, per poi lasciarlo agitare e piangere, aspettando che si addormenti da solo. Se questo miracolo divino non avviene, al tutore viene chiesto di ridare attenzioni al bebè, in modo che aumenti il tempo di riposo di questi con il passare della serata.

“I nostri risultati principali hanno indicato un miglioramento significativo nella percezione dei genitori circa la gravità del problema del sonno del bambino, una riduzione del numero di risvegli notturni [annotati sul] diario del sonno, un aumento della durata del riposo notturno più lungo mediante l'actigrafia”, ha osservato la dottoressa Hall.

Tuttavia, queste valutazioni sono concernenti “fattori esterni”: i genitori dormiranno sicuramente meglio, ma i risultati del test non mettono in evidenza i dati sulla qualità del sonno di un bambino che ha appena finito di cantare come soprano a un Requiem. Agli occhi di una neo-mamma o di un neo-papà, il neonato sta riposando bene se non scoppia in un pianto ogni trenta minuti, ma non è sempre così.

La dottoressa Hall fa riferimento nella sua dichiarazione all’actigrafia, ovvero al monitoraggio dei momenti di veglia e di riposo. Questa è l’unica metodica dello studio che può dirci effettivamente di più sulla qualità del sonno dei bebè. I minori risvegli notturni segnalati dai genitori non riflettevano un miglioramento del riposo, bensì constatavano che i bambini avevano imparato a riaddormentarsi senza piangere.

Rimane un dato di fatto che l’esperimento del “pianto controllato” di Hall abbia registrato una diminuzione dei momenti di pianto dei neonati. “Non sottovalutate le capacità dei bambini di autoregolarsi”, spiega l’esperto alla BBC.