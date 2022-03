È giusto far precipitare i veicoli spaziali dallo spazio in mare?

Da quando esistono i programmi spaziali sulla Terra, gli esperti hanno scelto il "cimitero dei veicoli spaziali" dell'Oceano Pacifico come punto per far precipitare i veicoli o i razzi che sono serviti come booster per i le navicelle (almeno prima dell'arrivo di SpaceX). Oggi questa "tradizione" non è finita, ma è giusto farlo?

Lo stesso destino un giorno toccherà alla Stazione Spaziale Internazionale, senza alcun dubbio la struttura spaziale più grande costruita dall'uomo, che finirà inesorabilmente all'interno dell'Oceano Pacifico. "Dal nostro punto di vista è decisamente preoccupante che l'oceano sia ancora utilizzato in questo modo come discarica", ha affermato Britta Baechler, senior manager di Ocean Plastics Research per Ocean Conservancy. "Non possiamo continuare a gettare i nostri rifiuti nell'oceano [...] Si tratta di qualcosa fuori dal mondo e accade da molto tempo".

Purtroppo questa sembra essere la soluzione più conveniente, soprattutto perché la maggior parte dei veicoli spaziali che si andranno a schiantare in acqua saranno, infine, inceneriti. Lo smaltimento dell'ISS, tuttavia, comporta una serie di problemi, secondo quanto ha dichiarato Joanne Irene Gabrynowicz, professoressa emerita e caporedattrice emerita del Journal of Space Law presso la University of Mississippi School of Law.

Sia perché un veicolo che è stato nello spazio potrebbe aver subito qualche forma di contaminazione sconosciuta (sicuramente molto improbabile ma possibile), sia perché ogni nazione che ha registrato i propri componenti per la costruzione della struttura ha la proprietà di tali elementi. Indipendentemente dal fatto che sia bruciata o meno, il deorbiting dell'ISS richiederà ai partner internazionale di raggiungere nuovi accordi, afferma infine Gabrynowicz.