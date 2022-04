Gizmodo inizia a pubblicare 'integralmente' i segreti di Facebook a Pasquetta

È datato 18 aprile 2022, ergo Pasquetta, l'inizio della "pubblicazione integrale dei "segreti di Facebook", i cosiddetti Facebook Papers, da parte di Gizmodo, noto blog di tecnologia facente capo al gruppo statunitense Gawker Media. Il numero di presunti documenti interni pubblicati online è sostanzioso.

Risulta pressoché impossibile approfondire nel dettaglio in questa sede tutto ciò che è emerso, ma se conoscete l'inglese potete fare riferimento all'apposito articolo riassuntivo di Gizmodo. In ogni caso, ci apprestiamo a spiegare cosa ha deciso di fare la fonte, ricordando che si tratta di una questione ben diversa rispetto alle "limitate" storie già pubblicate online a fine 2021 dal The Wall Street Journal.

Questa volta si fa infatti riferimento ai documenti su cui sono state basate le succitate storie. In parole povere, Gizmodo vuole pubblicare i "segreti di Facebook" nel modo più "integrale" possibile, così da rendere consultabile il tutto a chiunque. Questo significa che, se fino a questo momento quanto contenuto nei Facebook Papers era stato reso noto solamente mediante il lavoro dei giornalisti e degli addetti ai lavori che avevano ottenuto l'accesso ai documenti, ora parte dei documenti è stata pubblicata sul Web ed è consultabile direttamente da un qualsivoglia utente.

In parole povere, il maggior numero possibile dei 1.300 presunti documenti interni legati alla società che ora si chiama Meta, che sarebbero stati condivisi tramite cache dall'informatrice Frances Haugen, risultano adesso pubblici (mediante i link condivisi da Gizmodo) oppure verranno pubblicati in futuro "a gruppi" (a seconda del tempo richiesto per analizzare i possibili rischi derivanti dalla pubblicazione). Secondo la fonte, si tratta dello stesso materiale a cui hanno avuto accesso, nell'autunno del 2021, centinaia di giornalisti e membri del Congresso degli Stati Uniti d'America. Quanto già reso disponibile online e quanto verrà reso pubblico in futuro è il frutto del lavoro effettuato da Gizmodo in collaborazione con un gruppo di esperti indipendenti a partire da novembre 2021.

Il team ha già approfondito e pubblicato in modo pressoché "integrale" alcuni documenti, chiaramente limitando esclusivamente quelle parti che avrebbero potuto comportare danni importanti in termini di sicurezza (capite bene che divulgare questioni interne relative, ad esempio, a come Meta gestisce determinati argomenti avrebbe potuto offrire a potenziali malintenzionati delle "vie" per sfruttare il sistema, quindi Gizmodo vuole agire in modo consapevole prima di fare "il grande passo").

In ogni caso, la "pagina sommario" è ora online (potete accedere a quest'ultima mediante il link presente in fonte) e attualmente contiene 28 documenti relativi alle elezioni presidenziali del 2020, a Donald Trump e all'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti d'America avvenuto il 6 gennaio 2021. Chiaramente si tratta solamente del primo passo effettuato da Gizmodo, ma capite bene che l'intento del blog va ben oltre.