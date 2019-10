Gizmodo sostiene che Facebook abbia fatto scomparire un loro articolo... più o meno

Un reporter di Gizmodo sostiene che Facebook abbia fatto scomparire un suo articolo-inchiesta su Marzk Zuckerberg e il social network. L'accusa è estremamente grave, ma non seria. Non sembrano esserci prove, e il punto dell'articolo-denuncia in realtà è un altro: non sappiamo come ragione Facebook e il perché di quello che fa.

"Per qualche ragione, un articolo su Zuckerberg che abbiamo postato sulla nostra pagina Facebook è stato nascosto a diversi lettori", scrive Hudson Hongo. "Il post era visibile completamente quando si navigava in modalità incognito, eppure a molti utenti compariva un messaggio che dava il contenuto come non disponibile".

Gizmodo non ha le prove che si sia trattato di un tentativo deliberato di sabotaggio, tant'è che lo stesso Hongo si chiede se si sia trattato di un bug o di un errore di moderazione. "Credo sia difficile immaginare Zuckerberg fare furiosamente refresh sulla pagina di Gizmodo, in attesa di poter sfondare l'enorme bottone rosso nella sua scrivania con etichetta "WRONGRTHINK".

L'articolo continua, infatti, sostenendo che non è molto difficile comprendere i motivi per cui molte persone, inclusi alcuni dipendenti di Gizmodo, siano arrivati immediatamente a questa conclusione. Vale a dire, quella che un'azienda privata che controlla il più grande social network al mondo abbia intenzionalmente limitato la condivisione di un'inchiesta proprio sul suo conto.

"Quando Facebook si comporta in modo anomale, e succede spesso, agli utenti non resta che trarre le loro conclusioni." Esiste un problema di trasparenza, in altre parole. "Se vuoi una risposta da un social network su un tuo problema personale, sarà meglio che tu sia un giornalista, una celebrità o qualcuno con il potere di creare un certo mal di testa (a chi di dovere)".

Sta di fatto che Facebook non ha ancora dato spiegazioni a Gizmodo sul motivo del malfunzionamento del link.