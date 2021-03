GJ 1132 b: il pianeta ha perso la sua atmosfera e l'ha riottenuta grazie al vulcanismo

Nella nostra galassia possiamo trovare un grandissimo numero di esopianeti con caratteristiche che li rendono unici. Un esempio è dato da GJ 1132 b, che orbita attorno a una stella nana rossa e si trova a 41 anni luce di distanza dalla Terra. Il pianeta sembra aver perso la sua atmosfera originaria, ma l'ha riguadagnata una seconda volta.

L'atmosfera secondaria si è formata grazie a delle eruzioni vulcaniche, che sembrano reintegrare costantemente l'atmosfera. Si ipotizza che il pianeta abbia iniziato la sua vita come un mondo gassoso con una spessa atmosfera di idrogeno. Tuttavia, a causa dell'intensa attività della sua stella, questa atmosfera venne persa molto rapidamente.

L'atmosfera attuale è composta da idrogeno molecolare, acido cianidrico, metano e contiene anche una fitta nebbia di aerosol. L'idrogeno dall'atmosfera originale è stato assorbito nel mantello di magma fuso del pianeta e viene ora rilasciato lentamente attraverso processi vulcanici.

I risultati dello studio, che saranno pubblicati in un prossimo numero di The Astronomical Journal, potrebbero avere implicazioni per altri esopianeti oltre il nostro Sistema Solare. "La domanda è: cosa sta mantenendo il mantello abbastanza caldo da far alimentare il vulcanismo?" afferma l'autore principale dello studio Mark Swain di JPL. "Il riscaldamento delle maree".

Il riscaldamento delle maree è un fenomeno che si verifica per attrito, quando l'energia proveniente dall'orbita e dalla rotazione di un pianeta viene dispersa sotto forma di calore all'interno del pianeta. Il pianeta, quindi, viene schiacciato o allungato attraverso questa influenza gravitazionale, mantenendo il mantello di GJ 1132 b caldo per molto tempo.