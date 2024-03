I gladiatori volevano la libertà? Non tutti e la sua storia è spettacolare

Molto si è scoperto sui gladiatori, anche che Massimo Decimo Meridio non è mai esistito. Vere e proprie macchine da guerra addestrate per uccidere bestie e uomini con il solo scopo di sopravvivere e riacquistare la propria libertà. Ma la anelavano davvero? Ecco la storia di Flamma il gadiatore siriano che non combatteva per essere libero.

La figura di Flamma risplende ancora oggi come uno dei più formidabili combattenti dell'Impero Romano. La sua esistenza è avvolta nel mistero, dalle origini incerte alla scelta insolita di rifiutare la libertà per continuare a lottare nell'arena. La storia è affascinante poiché attraverso le sue gesta emergono le complesse dinamiche sociali, culturali e personali che definivano la vita di queste figure nell'antica Roma.

Potrebbe essere stato un rivoluzionario siriano oppure un soldato romano che, per ragioni non note, è stato costretto alla schiavitù e addestrato al combattimento nell'arena. Ciò che distingue Flamma non è tanto la nebulosità delle sue origini, quanto il suo straordinario percorso nell'arena come secutor. Questa categoria di gladiatori era nota per i combattimenti contro i retiarii, armati di rete, tridente e pugnale, in una lotta che simboleggiava il conflitto tra pescatore e preda.

Il combattente si distinse nell'arena per la sua incredibile abilità combattiva: 34 incontri e 21 vittorie all'attivo. Questi numeri lo posizionano ben al di sopra della media dei suoi "colleghi". La sua resistenza e determinazione nel campo di battaglia erano tali che gli venne offerta ben quattro volte la possibilità di ritirarsi dall'arena, un onore riservato a pochi. Tuttavia, Flamma rifiutò ogni volta il rudis, il simbolo della libertà per un gladiatore, scegliendo volontariamente di continuare a combattere.

Questo comportamento porta a riflettere sulle possibili motivazioni. La sua scelta di rimanere gladiatore potrebbe riflettere un profondo senso di identità e appartenenza all'arena, o forse la ricerca di gloria personale e riconoscimento che solo il combattimento poteva garantirgli.

