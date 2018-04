Gli agricoltori americani stanno hackerando i loro trattori John Deere: ecco perché

Gli agricoltori americani stanno hackerando il software all'interno dei propri trattori John Deere per ottenere diversi vantaggi, principalmente legati ai costi riparazione e manutenzione. Avete capito bene, andiamo a vedere il tutto dettagliatamente.

Innanzitutto, dovete sapere che i maggiori produttori mondiali di trattori stanno applicando, negli ultimi anni, dei blocchi via software che non consentono di effettuare riparazioni non autorizzate. Il tutto è stato implementato per motivi di sicurezza, ma gli agricoltori non sembrano averla presa molto bene. Infatti, essi si stanno rivolgendo a dei meccanici che utilizzano una versione crackata del software John Deere, realizzata in Ucraina e acquistabile sul mercato nero.

Il software in questione è in grado di rimuovere tutti i blocchi imposti dalla società, dando la possibilità agli agricoltori di sistemare il proprio trattore quando e dove vogliono. Stando al Guardian, i prezzi per i singoli programmi vanno dai 99 dollari fino ad arrivare a quasi 1000 euro.

"Se un allevatore ha comprato un trattore, dovrebbe poterci fare ciò che vuole. [...] Se vuoi sostituire una trasmissione lo devi poter fare, e devi poterlo fare con un meccanico indipendente — Al momento il meccanico può mettere una nuova trasmissione, ma senza l'autorizzazione della casa madre non può uscire dall'officina. Deere chiede 230$, più 130$ perché un tecnico guidi fini all'officina per autorizzare il cambio di componente" ha spiegato Kevin Kenney, allevatore e supporter del right to repair, ai microfoni di Motherboard.

"Non sono una grande azienda, ma pensa se c'è qualcuno qui che ha un trattore rotto - la concessionaria più vicina è a quasi 40 miglia, ma ci sono io, o un meccanico come me, ad appena un miglio. L'unico modo per riparare questo tipo di cose è farlo illegalmente, ed è proprio questo aspetto che sta bloccando l'impresa libera più di ogni altra cosa e azzoppa la possibilità di un allevatore di fare il lavoro che deve fare", ha dichiarato un anonimo agricoltore e meccanico del Nebraska.