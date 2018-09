Gli analisti riconoscono gli sforzi di AMD: i Ryzen Pro trainano l'azienda

In un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, AMD fa sapere che gli analisti hanno saputo riconoscere gli sforzi dell'azienda, con i Ryzen Pro che stanno andando molto bene nel campo business. Vediamo assieme il tutto dettagliatamente.

In soli 8 mesi, AMD ha lanciato 20 nuovi processori con architettura Ryzen, tra cui sette della famiglia Ryzen Pro, pensati appositamente per l'utente business moderno. Questo ha permesso alla società di raggiungere il più grande portfolio di soluzioni per clienti business di sempre, ma ancora più ampia è l'offerta di sistemi basati su architetture AMD, disponibile dai principali player del settore come Dell, HP e Lenovo.

Tornando ai Ryzen Pro, gli analisti di Canalys hanno rilevato quanto segue: "I processori Ryzen PRO sono particolarmente competitivi per i professionisti mobili che richiedono prestazioni GPU per carichi di lavoro di progettazione industriale e grafica". Gli analisti di IDC, invece, affermano: "Incorporando la tecnologia GuardMI con la caratteristica distintiva del processo di avvio protetto, che garantisce la sicurezza a livello di BIOS dall'accensione allo spegnimento, AMD ha affrontato uno dei bisogni cruciali delle attuali soluzioni aziendali: la sicurezza".

Insomma, sembra proprio essere un buon periodo per AMD, che stando alle ultime stime potrebbe addirittura triplicare il suo market share. Staremo a vedere.