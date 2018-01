Gli analisti sicuri: Apple potrebbe acquistare Netflix

Nonostante sia già al lavoro da tempo su un sistema di abbonamento attraverso cui offrirà contenuti video, alcuni analisti di mercato si sono detti sicuri del fatto che Apple potrebbe acquistare Netflix , approfittando del taglio fiscale concesso dal presidente americano Donald Trump.

L'incredibile notizia è stata lanciata dagli analisti di Citi, Jim Suva e Asiya Merchant, secondo cui c'è il 40% di possibilità che Apple acquisisca Netflix. Secondo le nuove regole fiscali degli Stati Uniti, infatti, il gigante di Cupertino potrebbe rimpatriare negli USA una somma di denaro contante pari a 220 miliardi di Dollari.

"L'azienda ha troppo denaro in cassa, quasi 250 miliardi di Dollari, e questa cifra cresce di 50 miliardi di Dollari all'anno. Ovviamente non si tratta di un problema. Storicamente, però, Apple ha evitato di far tornare il denaro presente all'estero negli Stati Uniti a causa della tassazione elevata. Tuttavia, la nuova riforma fiscale degli USA permette ad Apple di utilizzare questo denaro per altri investimenti. Oltre il 90 per cento della liquidità, infatti, è all'estero, ed un ritorno negli USA ad un tasso del 10% potrebbe dare ad Apple una liquidità di circa 220 miliardi di Dollari, da utilizzare per fusioni ed acquisizioni" affermano nel rapporto i due analisti.

Un rapporto pubblicato in passato dal Business Insider riferisce che nonostante goda di un'importante popolarità, iTunes sta registrando un calo degli utenti, che stanno migrando verso Netflix, Amazon ed Hulu per guardare i propri programmi preferiti.

Almeno al momento, però, sul rapporto non è arrivato nessun commento da parte di Apple.