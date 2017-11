Gli analisti: le TV in HDR toccheranno quota 47,9 milioni entro i 2021

L’HDR è ormai diventato uno standard per il settore televisivo. Lo hanno rivelato alcuni studi condotti da un gruppo di analisti, secondo cui le TV che supportano questa tecnologia stanno toccando i numeri più alti della loro storia.

Nel rapporto periodico, IHS Markit riferisce che le spedizioni di TV HDR passeranno dai 12,2 milioni del 2017 ai 47,9 milioni del 2021.

Gli analisti sostengono che “l’HDR è il più grande miglioramento del settore televisivo. E’ dimostrato anche che ha avuto un impatto superiore a qualsiasi altra novità sugli spettatori, e per di più, l’effetto è visibile indipendente dalle dimensioni dello schermo o la risoluzione”.

Paul Gray, direttore di IHS Markit per i dispositivi, sostiene che nel 2017 solo il 23% dei televisori ad Ultra-High Definition offrirà l’esperienza completa in HDR, “il resto sarà in grado di decodificare il segnale, ma non sarà in grado di visualizzare il contenuto in HDR nella sua interezza, soprattutto per quanto riguarda il contrasto”.

Il costo della retroilluminazione per gli schermi LCD, secondo lo stesso, resta ancora oggi il più grande ostacolo per la diffusione dell’HDR. “Nei luoghi in cui le onde radio sono congestionate, le emittenti non hanno spazio libero per trasmettere i dati aggiuntivi in 4K UHD. Tuttavia, l’HD con l’HDR fornisce un enorme aumento della qualità d’immagine percepita, a fronte di un sovraccarico di dati molto basso, il che è incredibilmente interessante”, conclude l’analisi.

Il Nord America resta il punto debole per i televisori in HDR, in quanto gli utenti continuano a preferire le dimensioni.