Gli astronomi scoprono l'asteroide "strambo" Object 2004 EW95 nel Sistema Solare Esterno

Un team di astronomi ha annunciato la scoperta di un asteroide, che secondo gli stessi sarebbe unico nel suo genere, nelle zone fredde del Sistema Solare. La scoperta è stata effettuata attraverso i telescopi European Southern Observatory (ESO), che stanno ora indagando sulla provenienza di Object 2004 EW95, questo il nome dato all'oggetto.

Dalle prime rilevazioni, l'asteroide sembrerebbe essere ricco di carbonio e probabilmente si sarebbe formato nella fascia degli asteroidi tra Marte e Giove. A conferma dell'unicità, l'oggetto è stato definito "strambo" da molti astronomi, i quali credono che l'asteroide sia stato lanciato a miliardi di chilometri dalla posizione attuale, nella fascia di Kuiper, nelle zone più esterne del Sistema Solare.

Un gruppo di astronomi del Regno Unito, dopo una serie di accurate misurazioni è arrivato alla conclusione che questo asteroide "anomalo" sarebbe da etichettare come carbonaceo, il che suggerisce che in origine si era formato nel Sistema Solare Interno per poi migrare verso l'esterno.

"Lo spettro di riflettenza dell'EW95 del 2004 è chiaramente differente rispetto agli altri oggetti osservati nel Sistema Solare esterno" sottolinea il capo astronomo Tom Seccull della Queen's University di Belfast.

L'oggetto sembrerebbe essere lungo circa 300 chilometri, ma la raccolta di dati sulla sua superficie ricca di carbonio è praticamente impossibile visto che si trova a quattro miliardi di chilometri dalla Terra.

"Object 2004 EW95 si muove, ma è anche molto debole" sottolinea Seccull, il quale ha osservato che "abbiamo dovuto utilizzare una tecnica di elaborazione dati avanzata per ottenere i dati in nostro possesso".

Gli astronomi, in particolare, si sono focalizzati su due caratteristiche dell'oggetto: la presenza di ossidi ferrosi e fillosilicati. La presenza di questi materiali ha consentito loro di arrivare alla conclusione che Object 2004 EW95 si fosse formato nel Sistema Solare Interno.

"Data l'attuale dimora di Object 2004 EW95, che si trova nelle gelide distese del Sistema Solare esterno, riteniamo che sia stato trascinato nella sua orbita attuale da un pianeta migratore formatosi nei primi giorni del Sistema Solare" conclude Seccull.