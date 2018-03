Gli azionisti di Tesla approvano un nuovo piano di compensazione per Elon Musk

Gli azionisti dinella giornata di ieri sono stati chiamati per votare ed approvare il nuovo piano di compensazione per il proprio amministratore delegato,, di cui vi avevamo già parlato qualche settimana fa su queste pagine e che ha un valore di 2,6 miliardi di Dollari.

Musk, solo tra dieci anni, potrebbe ottenere 2,6 miliardi di Dollari in stock option, ma solo al raggiungimento di determinati obiettivi aziendali. Si tratta di un'innovazione per il settore, e non è escluso che anche altri colleghi possano abbracciarlo.

Tra gli obiettivi più ambiziosi figura quello che riguarda il raggiungimento, da parte di Tesla, di una valutazione di mercato di 650 miliardi di Dollari, una cifra più di dieci volte superiore a quella attuale (59 miliardi di Dollari).

Ogni volta che Tesla incrementerà il proprio valore a 100 miliardi di Dollari, Musk riceverà un dodicesimo del pacchetto di stock option. Ogni volta che la valutazione di mercato aumenterà di oltre 50 miliardi di Dollari, gli verrà assegnata un'altra fetta delle stesse option. Nello specifico, il piano prevede sedici obiettivi da raggiungere, di cui dodici legati alla capitalizzazione di mercato.

Qualora Tesla dovesse raggiungerli tutti, Musk potrebbe arrivare a possedere una quota del 28 per cento della compagnia, pari a circa 200 miliardi di Dollari. L'aspetto più interessante è però rappresentato dal fatto che il CEO non percepirà alcun tipo di stipendio, come affermato anche dalla società.

"Elon non riceverà alcun compenso garantito di alcun tipo (nessun salario, nessun bonus in denaro o altro). L'unico compenso sarà un premio di produzione con un rischio del 100 per cento, che rappresenta una garanzia sia per Tesla che per i propri azionisti" si legge in una dichiarazione.

L'obiettivo finale è, sostanzialmente, uno: aumentare il valore della compagnia e incentivare Musk a concentrarsi ancora di più sulla società. Il CEO, infatti, divide il proprio tempo tra Tesla, SpaceX, The Boring Company ed Hyperloop..

Altro aspetto interessante è rappresentato dal fatto che Musk resterà CEO (ma non è un obbligo), ma gli altri ruoli che potrà assumere sono limitati a presidente esecutivo o chief product officer.