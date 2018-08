Gli esperti della University of Adelaide: 'la guerra nello Spazio è inevitabile'

La prossima guerra che l'umanità dovrà affrontare potrebbe essere svolta nello Spazio. Questo è lo scenario attualmente in fase di dibattito da parte degli esperti della University of Adelaide (Australia), che hanno rilasciato delle interessanti dichiarazioni ai colleghi del network ABC (Australian Broadcasting Corporation).

In particolare, Melissa de Zwart, considerata una dei maggiori esperti spaziali australiani e docente di legge proprio alla University of Adelaide, ha dichiarato in merito: "Penso che dobbiamo essere realisti a riguardo. [...] Dove ci sono risorse, dove c'è competizione per esse, dove ci sono investimenti di denaro per la loro estrazione... c'è un'aspettativa di ritorno legata a quell'investimento".

In particolare, diverse aziende private e non hanno già messo mano su risorse spaziali, con le società Jaxa, Deep Space Industries, Planetary Resources e Asteroid Mining Corporation che stanno facendo a gara per prelevare campioni spaziali.

"Queste società faranno capo al loro stato di appartenenza per dire, bene, proteggi il nostro investimento in questo business?", continua Melissa de Zwart. Per questo motivo, stando ad ABC, la professoressa avrebbe descritto la guerra spaziale come "inevitabile".

Oltre a questo, l'analisi continua parlando dell'interesse degli Stati Uniti d'America, con Mike Pence, vicepresidente degli USA, che ha dichiarato giusto qualche giorno fa che lo Spazio sarà "la prossima grande frontiera americana". Ma le affermazioni che hanno dato il via al dibattito sono quelle di James Mattis, segretario alla Difesa degli Stati Uniti d'America, che ha affermato come lo Spazio sia uno degli "interessi nazionali vitali" per il suo Paese d'origine, nonché "un dominio di combattimento bellico conteso". "Dobbiamo adattarci a questa realtà", ha aggiunto. Potete vedere il tutto nel video presente qui sopra.