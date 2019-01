Gli esperti: Facebook fa male alla salute come il fumo

Attacco frontale a Facebook da parte dell'amministratore delegato di Salesforce, Marc Benioff. Parlando con CNBC, il miliardario ha affermato che il social network di Mark Zuckerberg dovrebbe essere regolato dai legislatori con lo stesso vigore dell'industria delle sigarette.

Un concetto espresso chiaramente e che riprende altri attacchi sferrati al social network più importante al mondo già lo scorso mese di Novembre, quando Benioff parlando con la giornalista Kara Swisher aveva affermato senza mezzi termini che "Facebook è la nuova sigarette. E' avvincente, non va bene per te, ci sono persone che cercano di fartelo usare anche se non capisci cosa sta succedendo".

E' chiaro che i recenti scandali che hanno interessato la piattaforma non hanno certo favorito il sito. Jim Steyer, fondatore di Common Sense Media, si è detto d'accordo con le dichiarazioni di Benioff e parlando con il Business Insider ha affermato che "ci siano enormi problemi legati alla dipendenza, all'attenzione ed alla distrazioni causati dalle piattaforme di social media. L'anno scorso è stato critico nel rapporto tra tecnologie e società", riferendosi alle presunte ingerenze democratiche nelle varie elezioni. Steyer ha aggiunto che "il paragone con le sigarette è stato fantastico, perchè la persona media lo capisce. C'è bisogno di una conversazione globale su questo tema, e ci deve essere una regolamentazione di buon senso per le aziende tecnologiche".

McNamee ritiene che il potere di aziende come Facebook, Google ed Amazon debba essere frenato, ed in un articolo pubblicato sulla rivista Time ha suggerito di bloccare la condivisione di dati tra filiali. L'idea lanciata è molto semplice: "costringere a dividere Instagram da Facebook e portare le aziende a concentrarsi sul core business".

Facebook si è rifiutata di commentare il rapporto.