Gli influencer fanno aumentare le interazioni social dei programmi televisivi

E' stato già soprannominato il fenomeno della "social TV", ed identifica una tendenza sempre più in crescita in Italia che prevede il commento sui social dei programmi televisivi mentre questi sono in onda. Una ricerca condotta da Nielsen Social Content Rating mostra che il trend sarebbe in aumento anche nel nostro paese.

Dal primo settembre al 31 Dicembre 2018 infatti il fenomeno della social TV ha generato 167,4 milioni di contenuti, il tutto anche grazie all'importante contributo dato dagli influencer che spesso sono risultati tra i protagonisti dei programmi televisivi commentati.

La maggior parte dei commenti avverrebbero su Facebook, Twitter ed Instagram e coinvolgerebbe oltre 6 milioni di persone se si considerano coloro che scrivono i post, e 27 milioni se si contano anche coloro che leggono i commenti senza partecipare alle discussioni

Luca Boldrin di Nielsen sottolinea come "i social rappresentano a tutti gli effetti una nuova opportunità di valorizzazione dei contenuti televisivi. Se è vero che la fruizione lineare, lo streaming, il Vod (Video on Demand) e le altre forme di visione rimangono centrali, sui social gli stessi contenuti vivono in forma diversa, animando le discussioni fra milioni di persone in momenti diversi, precedenti o successivi all’esperienza di visione del contenuto Tv”.

Come dicevamo prima, un ruolo centrale in questo trend lo giocano gli influencer, che hanno portato ad un aumento esponenziale dei commenti. Di seguito la classifica dei personaggi televisivi più rilevanti:

Martina Attili (X-Factor): 1,6 milioni di interazioni; Leo Gassman (X-Factor): 1,3 milioni di interazioni; Francesco Monte (Grande Fratello VIP): 1,3 milioni di interazioni; Le Donatella (Grande Fratello Vip): 1,2 milioni di interazioni; Simona Ventura (Temptation Island VIP): 1,1 milioni di interazioni; Damiano Carrara (Bake Off): 936 mila interazioni; Valeria Marini (Temptation Island VIP): 917.800 interazioni; Timor Steffens (Amici): 540.400 interazioni; Rudy Zerbi (Tu Si Que Vales): 468.200 interazioni; Andrea Mainardi (Grande Fratello Vip): 464.500 interazioni.

Interessante anche notare come su Instagram il riscontro dei personaggi provenienti da talent e reality show sia maggiore rispetto a Facebook e Twitter.

“Un’analisi puntuale e basata su dati oggettivi della Social TV permette di quantificare il contributo dei personaggi che fanno parte di un programma alla ‘resonance’ del programma stesso sui social network- Ma non solo: le evidenze raccolte sui social permettono di individuare, nel momento della ideazione e sviluppo del programma, i talent che hanno maggiore capacità di aprire un canale di dialogo con il pubblico. Una ulteriore conferma del fatto che la Social Tv non è un tema che riguarda solo i dipartimenti digital di broadcaster o agenzie, ma che coinvolge sempre più tutta la filiera della industria televisiva” conclude Bordin.