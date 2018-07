Gli investitori chiedono ad Elon Musk di scusarsi per le accuse mosse al sub inglese

Continua a tenere banco il caso di Elon Musk e dei tweet rivolti dall'amministratore delegato di SpaceX e Tesla ai danni di uno dei sub che ha salvato i dodici ragazzi intrappolati nella grotta in Thailandia.

Dopo il crollo delle azioni di Tesla, registrato nella giornata di ieri, alcuni investitori del produttore di veicoli elettrici hanno espresso tutte le loro perplessità e preoccupazioni per il comportamento, in quanto convinti possa influenzare le prestazioni della compagnia.

Nella serata di ieri, in una lettera aperta Gene Munster, managing partner di Loup Ventures, ha affermato senza mezzi termini che Musk ha "passato il limite", nel tweet (poi cancellato) indirizzato al sub britannico Vernon Unsworth, in cui l'aveva definito un "pedofilo" dopo che questo aveva criticato il piano di salvataggio messo a punto dal fondatore di SpaceX per salvare i ragazzi intrappolati nella grotta, definendola una "trovata pubblicitaria".

"Il tuo comportamento sta alimentando una percezione inutile della tua leadership: appari permaloso ed irrascibile" si legge nella lettera pubblicata per conto degli investitori. "Credo tu sia d'accordo, visto che hai rimosso il tweet, ma ci vorrà molto di più per riguadagnare la fiducia degli investitori".

Munster ha approfittato del caso per muovere anche altre critiche a Musk: "negli ultimi sei mesi ci sono stati troppi esempi di comportamenti che stanno scuotendo la fiducia degli investitori. Sono fiducioso del fatto che questa lettera rappresenti il punto di vista di investitori e clienti che vogliono solo il tuo successo".

Tesla, però, non ha risposto alla lettera.



Aggiornamento 10:18 - A stretto giro, Elon Musk si è pubblicamente scusato con Unsworth per le dichiarazioni rilasciate.