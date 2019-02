Gli iPhone ricondizionati ufficiali arrivano in Italia: sconti fino a 180€

Stavamo tranquillamente spulciando il sito ufficiale italiano di Apple quando ci siamo imbattuti in una sorpresa: gli iPhone ricondizionati certificati dalla società di Copertino vengono ora venduti anche in Italia!

Infatti, come potete vedere nella relativa pagina, delle unità ricondizionate di iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus e iPhone X sono disponibili all'acquisto direttamente dal sito ufficiale. Per festeggiare l'occasione, Apple ha anche applicato degli sconti fino a 180 euro sui vari prodotti che inaugurano questa possibilità nel nostro Paese.

Riportiamo di seguito la lista di dispositivi disponibili e il loro prezzo:

iPhone 7 Plus 128GB - Oro Rosa - 669 euro (sconto di 120 euro)

iPhone 8 Plus 64GB - Oro - 699 euro (sconto di 130 euro)

iPhone X 256GB - Argento - 1049 euro (sconto di 180 euro)

(sconto di 180 euro) iPhone X 64GB - Grigio siderale - 899 euro (sconto di 160 euro)

iPhone 7 128GB - Argento - 559 euro (sconto di 100 euro)

iPhone 7 128GB - Oro Rosa - 559 euro (sconto di 100 euro)

iPhone 8 Plus 256GB - Oro - 849 euro (sconto di 150 euro)

iPhone 8 Plus 256GB - Grigio siderale - 849 euro (sconto di 150 euro)

iPhone 8 Plus 64GB - Argento - 699 euro (sconto di 130 euro)

iPhone 7 Plus 128GB - Argento - 669 euro (sconto di 120 euro)

iPhone 7 Plus 128GB - Nero Opaco - 669 euro (sconto di 120 euro)

iPhone 7 Plus 128GB - Jet Black - 669 euro (sconto di 120 euro)

iPhone 7 128GB - Nero Opaco - 559 euro (sconto di 100 euro)

iPhone 7 128GB - Jet Black - 559 euro (sconto di 100 euro)

iPhone 8 Plus 256GB - Argento - 849 euro (sconto di 150 euro)

iPhone X 256GB - Grigio siderale - 1049 euro (sconto di 180 euro)

iPhone X 64GB - Argento - 899 euro (sconto di 160 euro)

iPhone 8 Plus 64GB - Grigio siderale - 699 euro (sconto di 130 euro)

iPhone 7 128GB - Oro - 559 euro (sconto di 100 euro)

Tutti i modelli sono chiaramente venduti senza SIM e fino ad esaurimento scorte. La certificazione Apple è molto valida in quanto a prodotti ricondizionati e gli smartphone di questo tipo sono coperti da un anno di garanzia Apple, che può successivamente essere estesa dal cliente attraverso il programma Apple Care+. Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a consultare questa pagina dedicata all'iniziativa.