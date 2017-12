Gli ispettori del lavoro nello stabilimento di Piacenza di Amazon, in corso controlli

L'eco scatenato dallo sciopero indetto dai dipendenti Amazon in occasione del Black Friday sta continuando ad avere ripercussioni importanti sulla sede italiana del gigante di Seattle ed in particolare sullo stabilimento di Piacenza.

Il Ministro del Lavoro, Giuliano Paoletti, ha infatti inviato degli ispettori presso il centro di distribuzione della Provincia di Piacenza, al fine di controllare che i contratti. I controlli, cominciati subito dopo il primo sciopero, però, non sono destinati a finire nell'immediato, come confermato dallo stesso ministro nella giornata di ieri alla Camera dei Deputati, in risposta ad un'interrogazione parlamentare presentata dalla Lega Nord.

Paoletti ha affermato che "sono in corso e proseguiranno ancora per diverse settimane in quanto interessano diversi aspetti e molti lavoratori", ed ha precisato che "al fine di agevolare l'attività ispettiva ed individuare possibili profili di irregolarità nel settore delle cooperative, l'ispettorato ha predisposto, unitamente al ministero dello Sviluppo economico, un apposito vademecum per gli ispettori territoriali del lavoro". Inoltre, "nell'ambito della vigilanza sulle cooperative, l'ispettorato ha dedicato una particolare attenzione al settore della logistica e dell'autotrasporto, in quanto in questi ambiti si sono spesso riscontrate gravi forme di irregolarità nella costituzione e gestione dei rapporti di lavoro".

L'ispettorato ha inoltre avviato una "specifica campagna straordinaria. Nell'ambito di questa attività, si segnala il recente intervento ispettivo presso la società Amazon, con sede in Castel San Giovanni".

Secondo quanto riportato da Repubblica, gli ispettori al lavoro sarebbero circa undici.