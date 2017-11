Gli operatori telefonici: la bolletta a 28 giorni resti solo per il mobile

Della fatturazione a 28 giorni abbiamo a lungo parlato su queste pagine, e nelle ultime ore abbiamo anche raccontato della decisione di Vodafone di ripristinare il vecchio sistema di addebito, a seguito delle richieste dell’AGCOM.

Tuttavia, le telco sarebbero in pressing su deputati e senatori, che nelle prossime ore potrebbero varare una norma volta proprio a vietare quella che è definita una pratica scorretta per gli utenti.

A quanto pare, gli operatori telefonici e di internet starebbero per chiedere che la bolletta a 28 giorni resti solo per la telefonia mobile in quanto, secondo gli stessi, questa cadenza rappresenterebbe un vantaggio per i clienti.

La spiegazione è molto semplice: la fatturazione classica (ovvero quella mensile) comporta l’utilizzo durante 30 o 31 giorni, il che vuol dire che - almeno secondo la spiegazione delle società - gli utenti tendono ad esaurire la promozione (chiamate, sms, gigabyte) più facilmente. La fatturazione a 28 giorni, invece, comporta un rischio minore di sforamento o superamento delle soglie.

Secondo i lobbisti delle società, le 13 fatture (e quindi ricariche) comporterebbero anche maggiori minuti, sms e giga, rappresentando quindi un paracadute contro chi utilizza massicciamente il telefono.

Una spiegazione destinata a far discutere, e che sicuramente non sarà accolta favorevolmente dagli utenti.