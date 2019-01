Gli scienziati: 'così riusciamo a prevedere quanti anni vivrai sulla base del tuo DNA'

Un gruppo di ricercatori dell'Università di Edimburgo ha studiato e analizzato il DNA di oltre mezzo milione di persone. Ora dicono di essere in grado di stabilire, con una certa precisione, l'aspettativa di vita di una persona, assegnandogli un punteggio sulla base della sua genetica.

"Se prendiamo 100 persone alla nascita, o anche nelle fasi successive della loro vita, e usiamo il nostro punteggio di longevità per dividerle in cinque gruppi", si legge nel comunicato stampa rilasciato dai ricercatori, "il gruppo con il punteggio più alto, in media, vivrà un minimo di cinque anni in più rispetto a quello con il punteggio più basso".

I ricercatori dell'Università di Edimburgo hanno spiegato alla rivista eScience il metodo con cui è stato possibile arrivare ad un vero e proprio punteggio che quantifichi l'aspettativa di vita partendo dal DNA di una persona.

Il primo step è stato quello di studiare i dati genetici di oltre 500 milioni di donatori presenti nella Biobank del Regno Unito, e quindi confrontare questi dati con l'età che avevano i genitori dei donatori quando sono morti.

Così, sono riusciti ad identificare 12 parti del genoma umano che sembrerebbero avere un impatto sulla longevità di una persona: alcune erano già note per essere connesse con le possibilità di infarto, o con l'Alzheimer. Ma la maggior parte sarebbero state scoperte per la prima volta dai ricercatori.