Gli scienziati stanno creando la mappa 3D del corpo umano più dettagliata di sempre

Gli scienziati di tutto il mondo stanno lavorando per creare la mappa 3D del corpo umano più dettagliata mai realizzata, che mostrerà come i tessuti e gli organi funzionano e interagiscono l'uno con l'altro a livello cellulare.

Nel 2017, il National Institutes of Health ha annunciato che avrebbe lanciato il Human BioMolecular Atlas Program (HuBMAP), un'iniziativa dalla durata di un anno che si prefigge l'obiettivo di "sviluppare un quadro globale aperto per la mappatura completa del corpo umano".

Stando al NIH, HuBMAP intende combinare le più recenti tecnologie di imaging con i progressi nel campo di sequenziamento dei tipi di molecole che i nostri corpi producono e di cui sono fatti, tutto per creare una mappa tridimensionale di come funzionano le nostre cellule.

"Abbiamo migliaia di miliardi di cellule nei nostri corpi e ognuna di esse possiede una copia dello stesso DNA, ma ovviamente il cervello fa qualcosa di diverso rispetto al cuore, ai nostri polmoni e via discorrendo. La differenza sta in quale parte del genoma sta usando ciascuna cellula", ha detto Ziv Bar-Joseph, professore di biologia computazionale e apprendimento automatico presso la Carnegie Mellon University, ai microfoni di Gizmodo. "Solamente negli ultimi anni siamo riusciti a osservare il set di geni, il set di proteine e il set di componenti che ogni cella sta usando".

In un futuro ideale, ha affermato Bar-Joseph, i medici sarebbero in grado di utilizzare HuBMAP come una guida di riferimento, consentendo loro di identificare potenziali problemi di salute in una persona molto prima che si manifestino sintomi fisici.

Le squadre che lavorano al progetto dispongono già di un finanziamento di 2 milioni di dollari, con HuBMAP che dovrebbe arrivare nelle sue fasi finali entro il 2025. NIH prevede di spendere ulteriori 54 milioni di dollari nel progetto nei prossimi quattro anni.