Gli scienziati svelano il "Saturno Caldo": ecco il primo esopianeta senza nuvole

I ricercatori hanno svelato un nuovo esopianeta chiamato WASP-96b, descritto anche come "Saturno Caldo", caratterizzato dalla totale assenza di nuvole. Secondo quanto affermato dal team guidato dal dottor Nikolay Nikolov dell'Università di Exeter, si tratta del primo esopianeta attualmente noto ad avere queste caratteristiche.

La scoperta si deve alle osservazioni del Very Large Telescope situato in Cile, che ha permesso ai ricercatori di studiare il pianeta mentre passava davanti alla sua stella. Utilizzando il telescopio, è stato possibile studiare l'atmosfera dell'esopianeta, che sarebbe unico in quanto non conterrebbe alcun tipo di nuvola.

La rilevazione è stata effettuata in quanto l'università ha studiato il livello di sodio, che ha permesso agli astronomi e scienziati di giungere alla conclusione che l'atmosfera sia caratterizzata dalla totale assenza di nuvole, come affermato nello studio pubblicato su Nature e leggibile attraverso questo indirizzo.

Il dottor Nikolov, parlando della ricerca ha affermato quanto segue: "abbiamo esaminato più di venti spettri di transito degli esopianeti. WASP-96b è l'unico esopianeta che sembra essere completamente privo di nuvole e mostra una chiara firma del sodio, il che ci permette di caratterizzare meglio il pianeta".

Proprio l'atmosfera senza nuvole ha permesso ai ricercatori di misurare la quantità di sodio presente nell'atmosfera del pianeta, rivelando che è simile ai pianeti del nostro sistema solare.

Nello studio si legge che l'atmosfera di WASP-96b è descritta come unica ed offre la possibilità di scoprire altre cose sull'esopianeta, inclusi dettagli sulla presenza di anidride carbonica, monossido di carbonio, acqua ed altre molecole. L'esopianeta passerà al vaglio di altri telescopi come Hubble e James Webb.